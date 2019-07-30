OuterWorlds будет доступен на Nintendo Switch

Вчера, 22:44

Obsidian, создатели оригинального Fallout, хотят «утереть нос» Bethesda.

Компания Obsidian, чей костяк составляют товарищи разработчики студии Interplay, которые создали оригинальный Fallout, не так давно анонсировали своё «видение» постапокалиптичной серии и вместе с тем игру OuterWorlds. Научно-фантастическая RPG уже будет выходить на ПК, Xbox One и PS 25 октября. И, внезапно, анонсируют выход на Nintendo Switch. Помимо гордости, мол, Bethesda права выкупила, но мы всё равно круче, это решение повлечёт с собой некоторые трудности.

Японская консоль слабее своих аналогов от Sony и Microsoft и даже не обладает мощью обычного компьютера, поэтому над оптимизацией игры придётся серьёзно подумать. На данный момент неизвестно ни как они планируют переносить игру на Nintendo, ни даже какие-то предсказания о качестве игры на другой платформе.

Единственное, что доступно широкой публике – к разработке присоединится Virtuos. Это довольно известная компания, ранее портировавшая Dark Souls Remastered и Final Fantasy XII: The Zodiac. Поэтому игра, как минимум, будет работать. Возможно, для облегчения придётся вырезать некоторый контент или функции, однако кроме намерения и желания перенести игру на данный момент другой информации нет. Да и дату релиза версии для Switch тоже не называют, хотя британский eShop предположил, что где-то в этом году.