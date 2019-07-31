MediaTek выпускают процессор для смартфонов, собираясь потеснить Qualcomm

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Китай наносит второй удар по Snapdragon.

Торговая война между США и Китаем серьёзно подстёгивает вторых к развитию своей технологической мощи. Недавно, понятие «китайское изделие» означало дешёвую цену и отвратительное качество, а сейчас цена по-прежнему дешёвая, но качество намного лучше. И вот Китай отбивает удары Америки по своим компаниям: сообщает о разработке новой ОС вместо Android и санкции быстро ослабляются, Huawei заранее представили свои фирменные процессоры Kirin, 980 модель которых считается одной из лучших. А вот тут тайваньская компания MediaTek выпускает мощнейший процессорный чип, оптимизированный для игр. Да, официально компания из Тайваня, но тень Китая простирается далеко. Да и китайские компании сотрудничают с тайваньскими по многим вопросам. Например, чтобы потеснить Qualcomm.

Ближе к цифрам. Называется новый процессор Helio G90 и уже даже появились будущие смартфоны, которые его и «попробуют» - ими займётся компания Xiaomi. Новый восьмиядерный чип обладает тактовой частотой до 2,05 ГГЦ, используя те же ядра, что Qualcomm и Huawei. Также чип поддерживает ОЗУ до 10 Гб 4 поколения у G90T и до 8 Гб ОЗУ 4 поколения у G90. Процессоры Helio G90 и G90T получили название SoCs – система в чипе и представляют собой первые чипы в игровой серии G. Используют технологию, которую назвали HyperEngine, разработанную для оптимизации производительности в играх. Вместили сюда и зачатки интеллекта, например, если Wi-Fi-соединение будет терять качество, в SoC могут воспользоваться LTE для запасного варианта. К тому же, чип быстрее обрабатывает нажатия пользователя на экран.

Смартфон с этим чипом от Xiaomi выйдет для начала только в Индии и, скорее всего, будет своего рода разведчиком рынка и пользователей, чтобы компания в дальнейшем расширила или, наоборот, сократила количество моделей игровых девайсов.