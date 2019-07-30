Видеокарта Intel DG намеревается конкурировать с Nvidia и AMD

Сегодня, 18:02

Планируют одну бюджетную модель и 3 помощнее.

В сеть утекла информация о том, что производители процессоров намерены заняться другой частью рынка – производством графических процессоров, именуемых видеокартами. По сути, это почти профильное направление производства: и там, и там процессоры, только обрабатываемая информация разнится.

У видеокарт есть 4 кодовых названия: iDG1LPDEV = Intel(R) UHD Graphics, Gen12 LP DG1, iDG2HP512 = Intel(R) UHD Graphics, Gen12 HP DG2, iDG2HP256 = Intel(R) UHD Graphics, Gen12 HP DG2, iDG2HP128 = Intel(R) UHD Graphics, Gen12 HP DG2. Что говорят эти цифры и обозначения?

DG – чаще всего используется для обозначения дискретной графики Descrete Graphics, а это отдельные чипы, которые в отличие от интегрированных, не встроены в процессор. Обозначения LP и HP проще всего расшифровать как Low Power и High Power, то бишь низкая и высокая мощность соответственно. Отсюда вывод, что одна модель с индексом LP будет бюджетная, а 3 других - мощнее. Но основной интерес вызывают цифры в конце кодового названия: 512, 256 и 128. Это, возможно, обозначение количества исполнительных блоков, которые будут у видеокарты.

Можно предположить, что Intel нацелены на рыночный сегмент видеокарт средних по силе и цене. Хотя это зависит, по большей части, от частоты чипов. По слухам, в компании настроены на 1,8 ГГц и 1,9 ГГц, что приводит к намерению конкурировать Nvidia GeForce RTX. Плюс к этому можно добавить недавний выпуск драйверов от Nvidia, позволяющих пользоваться трассировкой лучей на большинстве видеокарт, как раз для серии RTX. И это, опять же, может позволить Intel DG проявить себя во всей красе. Тут и AMD тоже достанется по полной программе.