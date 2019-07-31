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Новый взрыв батареи смартфона Apple запустит такую же реакцию, как и в случае с Galaxy Note 7.

В преддверие выхода iPhone 11 внимание к Apple растет с каждым днём и в такое время компании особо важно не допустить негативной критики своих гаджетов. Тем не менее в Сети всё чаще всплывают новости, в которых фигурируют взрывающиеся аккумуляторы Apple.

Пользователь Reddit опубликовал ролик, на котором аккумулятор iPhone взорвался прямо в лицо его другу. Мужчина работает в ремонтной мастерской, а это значит, что он знаком со всеми правилами безопасности и взрыв произошел именно из-за некачественного аккумулятора.

Такой случай взрыва не новый, ведь не так давно смартфоны и ноутбуки Apple загорались во время зарядки. Эксперты считают, что взрывающиеся аккумуляторы задержат дату выпуска iPhone 11 и заставят Apple пересмотреть технологию сборки аккумуляторов.

По мнению специалистов, в данный момент инженеры Apple пытаются минимализировать опасность взрыва аккумуляторов за счёт iOS. В 13 версии операционной системы появился модернизированный процесс зарядки iPhone. По достижении основной части заряда, смартфон переходи в режим «медленной подзарядки», ослабляющей электрический ток.

Инженеры, изучившие данную технологию, считают, что батареи Apple имеют заводской дефект. Ранее компания отозвала часть 15-дюймовых MacBook Pro, выпущенных с сентября 2015 по февраль 2017 года, из-за аналогичной проблемы. Внедрение режима умной зарядки может свидетельствовать о том, что аналогичная проблема есть и в аккумуляторах последних iPhone.

Крайне сомнителен факт того, что Apple установит абсолютно новые аккумуляторы на iPhone 11. Вероятнее всего смартфоны получат теже батареи, что и их предшественники. Если проблема будет обнаружена, то выпуск новинки придется отложить, дабы избежать участи взрывающегося Samsung Galaxy Note 7, испортившего репутацию компании на долгое время.