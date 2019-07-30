«Huawei-пожиратель» выкупит Meizu со всеми фанатами

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Следующий смартфон Meizu 5G выйдет уже с использованием технологий Huawei, считает аналитик.

Из Китая поступают печальные новости для фанатов компании Meizu. Еще пару лет назад компания была на слуху, ее смартфоны составляли конкуренцию именитым флагманам, а их операционная система FlymeOS и вовсе считалась главным конкурентом iOS.

Теперь стало известно, что дела у компании идут плохо. Помимо закрытия практически всех магазинов, из Meizu ушли порядка 30% работников и главный системный инженер Хун Ханьшэн. В начале июля «тонущий корабль» также покинул вице-президент и соучредитель Ли Нань.

Исходя из этого становится ясно, что Meizu терпит экономический и интеллектуальный убыток, и вскоре компанию может ждать новая судьба. По сообщениям инсайдеров, большинство сотрудников, покинувших Meizu пошли работать в конкурирующую Huawei.

Китайский гигант Huawei славится своей агрессивной политикой ведения дел, а его прозвище в бизнес кругах, в переводе на русский язык, означает «пожиратель».

Аналитики считают, что, после спада активной стадии санкций США, Huawei перегруппировалась и готова снова наращивать производство. Для этого Huawei выкупит Meizu со всеми фанатами, ведь имя у компании останется прежним.

В пользу данной теории говорит сообщение генерального директора Meizu, который в июне 2019 года заявил, что в 2020 году выйдет смартфон Meizu с технологией 5G. Основным производителем и держателем патентов технологии 5G в мире является именно Huawei.

Сопоставив эти факты, можно предположить, что Huawei выкупит Meizu и сделает их своим суббрендом. Такой покупкой Huawei сможет диверсифицировать свои активы и сделать смартфоны более разноплановыми.

Так линейка смартфонов Huawei станет флагманской, смартфоны Honor будут все также ориентированы на молодежь, а смартфоны от Meizu так и останутся качественными бюджетниками.