Разработчики TikTok выпустят смартфон с эксклюзивными приложениями

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ByteDance и Smartisan надеются завоевать популярность среди пользователей популярной подростковой социальной сети.

О разработке нового смартфона компании ходили слухи уже давно, и вот она наконец-то официально подтвердила свои амбиции, в воплощении которых им помогает производитель Smartisan. Последний хоть и не занимает лидирующих позиций в Поднебесной, но может предложить хорошие средне-бюджетные аппараты.

Несмотря на то, что они занимаются производством смартфонов с 2014 года, их ассортимент довольно мал. Наверное поэтому разработчики TikTok и решили обратить внимание именно на них, ведь в случае успеха это положительно скажется на обоих участниках тандема. Что касается самой новинки, до она уже некоторое время разрабатывалась Smartisan ещё до заключения партнёрства, а потому сохранит наработки инженеров компании.

Тем не менее никаких официальных данных о предполагаемых технических характеристиках, дизайне или даже названии смартфона озвучено не было. Наверняка гаджет получит оптимальные компоненты и внешний вид, соответствующий тенденциям, чтобы уверенно чувствовать себя на рынке будучи дебютантом.

Возможно новинке и не удастся покорить топы продаж, сместив именитых конкурентов, однако благодаря популярности TikTok в Китае, где он известен как Douyin, и за его пределами её выход определённо не останется незамеченным. Тем более существует вероятность, что ByteDance оснастят свой первый смартфон эксклюзивными приложениями, что определённо поспособствует продвижению.