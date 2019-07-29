Странный патент Samsung предлагает «смартфон-веер»

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«Бутерброд» из трёх дисплеев легко раскрывается, позволяя обдувать себя жарким летом.

Судя по всему, южнокорейские гиганты имеют в своих рукавах неограниченное количество тузов, когда дело касается модификаций экранов для смартфонов. В очередной раз в Сеть попал странный патент Samsung, обнаруженный на сайте ведомства интеллектуальной собственности Республики Корея, предлагающий «смартфон-веер». Иначе представленные концепты назвать сложно.

Сопровождающей информации с иллюстрациями не так уж и много, а потому она не сильно помогает разобраться в происходящем. Известно то, что этот патент, как и некоторые другие был зарегистрирован ещё в августе 2018 года, но попал на всеобщее обозрение только сейчас.

Из увиденного понятно, что перед нами некий «бутерброд» с тремя слоями, каждый из которых представляет собой экран, а раскладывается вся эта конструкция на подобие веера, скреплённая у основания. Тем не менее экраны выдвигаются и поодиночке, но менее дико в современных реалиях это всё равно не выглядит.

Мало того, что последнее время Samsung итак приходится постоянно сталкиваться с недовольством пользователей в связи с проблемами в работе их продукции, так они ещё и на смех себя подымают такими «изобретениями». И если новый патент когда-нибудь доберётся до производственной линии, то у него будут все шансы заполучить титул «телефона, который никто не купит».