Apple может представить собственного «убийцу» Windows в 2020 году

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Универсальная ОС позволит открывать мобильные приложения на MacBook или iMac и наоборот без потери производительности.

Такую концепцию в компании рассматривают уже на протяжении нескольких лет, постепенно подводя пользователей к возможности универсального взаимодействия между разными устройствами. Единая платформа для собственных и сторонних приложений, позволит открывать их и на iOS, и на macOS, и на грядущей iPadOS. Эксперты считают, что такой подход позволит упростить синхронизацию данных между устройствами и отдельными программами.

Станет гораздо удобнее использовать функционал iPad Pro, который в связке с «яблочным» ноутбуком или стационаром выступит в роли графического планшета. Это же означает, что теперь на всех устройствах приложения будут обновляться одинаково, а на «десктопных» версиях прекратятся проблемы с поддержкой, которые наблюдались ранее. Вместе с тем наверняка произойдёт и изменение в политике распространения приложений, и представят новый магазин, один для всех устройств.

Так как Apple не любители делиться информацией раньше положенного срока, официальных данных касательно разрабатываемой платформа не слишком много. В Сети периодически появляются всевозможные инсайдерские утечки, намекающие на внешний вид пользовательского интерфейса и дизайна стационарной системы, которые по большей части напоминают мобильные версии своими отдельными элементами, в отличие от Core OS.

Не совсем понятно, будет ли это отдельная универсальная ОС для всех устройств компании, либо же некая хитроумная платформа, объединяющая их ранее невиданным способом. И всё же её презентация — вопрос времени, на что намекает и вектор развития рынка. По мнению некоторых экспертов, долго ждать не придётся, ведь компания может представить собственного «убийцу» Windows уже в 2020 году.