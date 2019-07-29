Galaxy Note 10+ появился на официальном сайте Samsung

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Старшая версия выйдет в нескольких вариантах, с 256 и 512 Гб встроенной памяти. Последний получит также гибридный слот для SIM-карт.

На румынской и словацкой, а также некоторых других европейских версиях официального сайта Samsung появились страницы, подтверждающие существование Galaxy Note 10+, которые также «спалили» некоторые из характеристик. Из имеющейся информации можно сделать вывод, что у старшей модели в линейке традиционно будет несколько версий, различающихся в некоторых аспектах. Смартфон будет продаваться в двух вариантах: с 256 и 512 Гб встроенной памяти. Последний получит также гибридный слот для SIM-карт.

Подобная практика «случайных» конфузов перед презентациями для южнокорейского гиганта не нова, и то, что не анонсированный ещё смартфон появился на их официальном сайте — лишнее доказательство того, что компания отчаянно пытается привлечь внимание к своей продукции, по крайней мере к такому выводу пришли пользователи Сети. Похожая ситуация случалась в 2017 году с защищённой версией некогда актуального флагмана Galaxy S8 Active, как и с другими аппаратами бренда.

Вообще, учитывая последние неудачи компании и её историю, у фанатов в Сети складывается впечатление, что Samsung просто подогревает публику. Возможно, перед чем-то действительно новым и громким. Хочется надеяться, что новинка некогда популярных во всём мире Samsung не забьёт очередной гвоздь в крышку, а компоненты флагманов будут высококачественными и функциональными.