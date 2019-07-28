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Ошибки в ПО могут приводить к появлению полос на изображении.

Флагманом прошлогодней линейки смартфонов Huawei был смартфон P20 Pro, некоторые характеристики которого до сих пор превосходят решения конкурентов. Вместе с тем, у многих владельцев смартфона за год использования выявились дефекты, которые вызывают сомнения в качестве устройства. Так, в камерах Huawei P20 Pro обнаружили критический дефект.

На платформе Reddit пользователь прошлогоднего флагмана рассказал о проблеме с камерой — на фотографиях появлялись множественные полосы, которые мешали рассмотреть объект съёмки. Более того, дефект проявлялся даже тогда, когда камеры были просто включены — вне зависимости от режима съёмки.

Обычно подобная поломка свидетельствует о попадании влаги на сенсор камеры, или о его физическом повреждении. Как выяснилось, в данном случае неосторожное использование было не причём — дефект исправили несколько перезагрузок. Это свидетельствует о том, что посторонние полосы были вызваны ошибкой в программном обеспечении смартфона, а значит — они могут в любой момент вернуться.

Пользователи Reddit в комментариях к сообщению возмутились, что недостатки прошивки в устройстве, стоимость которого составляет 36 тысяч рублей, непростительны. Также выяснилось, что с проблемами в работе фотокамер сталкивались многие пользователи, которым тоже помогла перезагрузка.

Напомним, основной блок камер P20 Pro состоит из трёх объективов с матрицами на 40, 20, и 8 Мп. Устройство отличает наличие лазерного автофокуса и оптической стабилизации, позволяющей делать чёткие снимки — невзирая на движения рук.