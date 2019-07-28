Samsung позаимствовала патент Huawei для своего провального Galaxy Watch Active 2

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Новые «умные» часы будут оборудованы сенсорным безелем.

В сеть просочились «живые» фото и характеристики Samsun Galaxy Watch Active 2, хотя официальная презентация будет только 7 августа. На фото видна передняя и задняя панель часов. Согласно данным о часах, они будут иметь встроенные 4 гигабайта флэш-накопителя, сенсорный экран AMOLED, и сенсорный безель. На обратной стороне часов будет расположен датчик для снятия ЭКГ и ЧСС, который предположительно не будет работать на территории РФ.

Технология сенсорного безеля уже ранее встречалась в патенте Huawei для смарт-часов. Таким образом Samsung позаимствовала наработки Huawei для модернизации своего гаджета. Данная технология позволит пользоваться «умными» часами не закрывая экран пальцами, это очень расширяет функционал часов при учёте маленького экрана девайса. Однако данный патент принадлежит Huawei и для полноценного использования Samsung придётся либо выкупить его, либо сделать какие-то изменения, но при учёте некоторых неработающих функций часов продажи могут провалиться. В итоге компания будет выглядеть как воры неудачники, которые позаимствовали чужой патент для своего провального проекта.