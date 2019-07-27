Правильная настройка Windows повысит FPS в играх на 10%

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Даже старые и бюджетные ПК могут раскрыть свой потенциал, рассказали эксперты.

Каждый геймер сталкивается с проблемой низкого FPS. Не имея возможности обновить компьютер многие отчаиваются, теряя кадры и удовольствие от игры. Однако существует действующий способ поднять производительность своего ПК, который накануне раскрыли эксперты в Сети.

Нужно всего лишь правильно настроить Windows, чтобы система смогла всецело сфокусироваться на игре. Первым делом в настройке Windows стоит позаботиться о месте её нахождения, а именно о месте хранилища системы. Наиболее благоприятным местом установки Windows станет SSD для более быстрой работоспособности самой системы. Также следует выделить отдельный диск для операционной системы на который не будут устанавливаться игры и сторонние программы. Это поможет избавиться от задержки команд и засорения системного диска.

Следующим делом следует обновить Windows и переставить на «ручное обновление». Также желательно удалить системный антивирус, ибо он занимает слишком много ресурсов.

Не следует забывать о фоновых процессах, которые загружают компьютер на протяжении всей активности. Сделать это можно при помощи комбинации клавиш ALT+CTRL+DEL и вызова «диспетчер задач». В результате можно легко и просто найти самые загруженные процессы и избавиться от лишних программ.

Далее стоит разобраться в настройке игр и лаунчеров для оптимальной производительности. Стоит отметить, что лучше всего использовать лицензионные игры, которые заранее прошли проверку на вирусы и не несут опасности ПК. При установке лаунчера (например Steam) стоит зайти в настройки и отключить возможность писать во время игры. Далее необходимо найти исходный файл для запуска игры и в «свойствах» отключить «оптимизацию полноэкранного режима».

Не стоит забывать про обновления драйверов для видеокарты и регулярную очистку ПК. Если результат не порадовал, то стоит потратить немного денег на покупку дополнительной или более объёмной оперативной памяти. Также можно попробовать использовать флеш-накопитель в этих же целях. Благодаря данным изменениям Windows повысит FPS в играх на 10% и более, в зависимость от использованных методик, говорят эксперты.