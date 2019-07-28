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Инсайдеры показали смартфон-квадрокоптер с убирающимися лопастями.

После стремительного взлёта китайских производителей, звание технологических лидеров надолго ушло от инженеров Apple. Более того, современные версии Android перестали восприниматься как «iOS для бедных». На этом фоне рыночные позиции Apple значительно просели. Видимо, в руководстве калифорнийской компании поняли, что кредит доверия исчерпан, и поклонники марки требуют новой революции. После выпуска «промежуточного» iPhone XI, линейку ждёт «перезагрузка», которая наделит американские смартфоны фантастическими функциями.

Недавние утечки показали, что двенадцатая линейка iPhone получит четыре модели, включая флагманскую версию Max. По мнению авторов канала Concepts iPhone, в 2020 году Apple представит «летающий iPhone», которым будет версия 12 Max. Рендеры потенциальной новинки опубликовали на YouTube-канале сообщества.

По углам корпуса устройства смонтированы подвижные крепления с пропеллерами, которые в «походном» положении могут складываться, не выдавая необычных характеристик смартфона. Не исключено, что лопасти будут также выполнять функции антенны. Вероятно, пропеллеры будет вращать двигатель, который отвечает за вибрацию. Как сообщается, устройством можно будет управлять с помощью Apple Watch, или другого смартфона.

Стоит отметить, что идея не кажется безумной: в смартфоне установлен GPS-модуль, с помощью которого можно задать маршрут полёта, а подвижная основная камера позволит сделать качественный видеоролик пейзажей, недоступных при съёмке «с рук». Напомним, вес актуальной версии iPhone XS Max составляет 208 граммов — вряд ли новинка будет намного тяжелее, что позволит ей взлететь.

Пока неизвестно, будет ли амбициозная новинка выпускаться серийно или же это очередная технология Apple из разряда «похвастаться». Не исключено, что «летающий iPhone» выпустят в качестве эксперимента, по результатам которого будет принято решение о запуске подобного класса устройств. Такие инновации необходимы Apple, что бы завоевать преимущество в инновациях, которое уже забрали Xiaomi и Huawei.