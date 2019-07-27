«Кому данные пользователей Apple?» - WhatsApp выходит на iOS

Сегодня, 05:00

Facebook, регулярно обвиняемая в продаже приватных данных, выпускает свой мессенджер для устройств Apple.

Грядущее обновление всемирно известного мессенджера WhatsApp позволит пользователям Apple не устанавливать кучу программ для удобного использования приложения. Там появится поддержка iPad и Mac. И сразу же добавят возможность зайти в один аккаунт с нескольких гаджетов.

Однако, здесь есть и плохая сторона медали. WhatsApp владеет компания Марка Цукерберка Facebook. А именно эта компания постоянно вляпывается в истории о продаже персональных данных пользователей. Сейчас их даже оштрафовали на рекордную сумму – 5 миллиардов долларов за утечку данных. И тут как раз WhatsApp выходит для продукции купертиновцев.

Несмотря на то, что событие для многих является долгожданным, в Сети нашлись и недовольные.

«Кому данные пользователей Apple? Цукерберг, видимо, собрался ещё и айфонами торговать», - возмущаются пользователи в Интернете, намекая на постоянные проблемы с конфиденциальностью информации у всего, что относится к создателю Facebook.

Так что при установке приложения следует подумать: стоит ли риск обнаружить личные данные на торговой площадке установки WhatsApp? Безусловно, компания к моменту релиза обновления может заняться защитой информации более плотно. Или «сливать» базы данных тихо, никого не извещая об этом.