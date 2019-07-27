Главный козырь Nvidia: Как трассировка лучей превращает любую игру в фильм

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Подробности о революционной технологии трассировки лучей в компьютерных играх.

У Nvidia есть свой уникальный главный козырь – трассировка лучей. Раньше эта технология использовалась только в кино, из-за необходимости проведения огромного количества вычислений. По сути, это отдельный продвинутый рендеринг света и теней в сцене. Раньше сложность заключалась в том, что каждый источник света и каждый луч этого света нужно было отдельно рендерить, а это приводило к требованию большой мощности. Современные игры давно пользуются трассировкой лучей, но обрезанным вариантом, например, рендерят только тени или отражения, а до полностью трассируемой игры дело не доходило.

Трассировка лучей – это метод, отслеживающий световой путь луча и моделирующий взаимодействие луча с объектами, создаваемыми компьютером. В фильмах это давно заметно, так как там графика идёт в качестве поддержки реальности, а эта технология в играх позволит их превратить в настоящее кино с удивительно реалистичной графикой. Инновационность этого метода заключена именно во взаимодействии света с окружением. Алгоритм вычисляет где свет исчезает и обрабатывает взаимодействие света с объектом так же, как и человеческий глаз.

Безусловно, при мощной машине можно создать абсолютно реальную и достоверную картинку, сделанную с помощью компьютера, но даже представить страшно сколько места займёт вычислитель нужной мощности. А о цене и говорить не стоит.

В 2019 только Nvidia смогла «вытащить» свои видеокарты до трассировки лучей. И как обычно, они заявили, что запустив трассировку на видеокартах AMD можно насладиться только слайд-шоу, а не полноценной и плавной картинкой. Однако, для использования трассировки подходят видеокарты хотя бы GeForce RTX 2060, если требует долговременность жизни видеокарты. Причём, при возможности, лучше купить хотя бы GeForce RTX 2080 Ti – она намного лучше подойдёт под требования технологии. Благодаря дайверам компании, трассировку лучей поддерживают все графические вычислители, которые содержат RTX в названии.