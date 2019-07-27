«Не сложить, но погнуть»: экран Huawei Mate 30 Pro сможет сгибаться по краям

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Для флагмана Huawei использует собственный процессор Kirin 980.

Видя провал Samsung Galaxy Fold, в Huawei решили не подходить к гибким экранам столь кардинально. Новый флагман, Mate 30 Pro, получит гибкий экран, который сможет сгибаться по краям. Не очень сильно, но для первичной обкатки самого принципа технологии будет достаточно. Да и оценить интерес рынка будет проще. Такой экран нельзя будет сложить, как показывали у Galaxy Fold, но немного погнуть получится вполне. Главное только не перегибать, а то мало ли что.

К тому же до официального релиза модели осталось несколько месяцев, так что совсем скоро новинку можно будет пощупать в полноценном официальном релизе. А такой выгнутый дизайн обеспечит более интересные картинки, но здесь есть два минуса – ПО и защита. Изгибы экрана делают смартфон потенциально менее защищённым от механических повреждений, так как нет жёсткого каркаса по бокам и покарябать не корпус, а дисплей станет намного проще. Да и в работе ПО такой экран должен занимать отдельную нишу: возможные случайные срабатывания, во время того, как смартфон держится в руки, да и над корректным отображением нужно будет обязательно поработать.

В целом, этот гаджет сможет уколоть Samsung в их слабое место – гибкий смартфон Fold, и вместе с этим продемонстрировать себя с лучшей стороны. Для амбиций Huawei это один из наилучших раскладов, ведь китайская компания хочет стать четвёртой мировой компанией, к чему довольно успешно она и двигается.

Также смартфон оснастят топовым процессором: Kirin 985 или 990. Эти чипы признаны быстрейшими процессорами среди всех и выпускаются самой Huawei. Так что в итоге, удачная презентация одного гаджета может поднять позиции компании намного выше, а то и обойти своих главных конкурентов.