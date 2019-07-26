Смартфон для бабушек? HTC проводит анонс новинки в телемагазине для домохозяек

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Бюджетный Wildfire E получил крайне слабые характеристики и камеру 8-летней давности.

Компания HTC была на слуху в 2011 году и являлась одним из новаторов на рынке смартфонов. Но время прошло и сейчас HTC напоминает собой нерадивого знакомого, которого обходишь стороной на улице.

Пока все производители смартфонов проводят масштабные презентации и созывают СМИ и блоггеров, HTC проводит анонс новинки Wildfire E в телемагазине для домохозяек, продающем различные вещи.

Смартфон получил крайне слабые характеристики и скорее всего подойдет только для бабушек. Новинка с 5,45-дюймовым IPS-экраном выглядит абсолютно неузнаваемой и похожей на усредненную модель бюджетного смартфона 2019 года.

HTC очень гордится 8-ядерным процессором, но за его производство отвечает ноунейм бренд UniSoC. Получил смартфон и крайне слабые камеры: 13/2 Мп основная и 5 Мп селфи-камера. В Сети считают, что камеры и название достались HTC по наследству с 2011 года, поскольку качество их фото даже не было показано в эфире телемагазина, а имя Wildfire уже было использовано в смартфоне HTC Wildfire S.

Из интересного стоит отметить наличие датчика распознавания лица. Судить о качестве его работы без тестов нельзя, но учитывая «общий фон» можно понять, что HTC Wildfire E можно будет разблокировать даже распечатанной фотографией, ведь такие казусы случались и с более дорогими смартфонами от Samsung.

Смартфон работает на базе ОС Android 9.0 и питается от аккумулятора ёмкостью 3000 мА*ч. При столь малых габаритах Wildfire E весит 160 г.

В телемагазине заявляют, что, в связи с эксклюзивностью, стоимость покупки смартфона у них будет равна 7 300 рублей, а в обычной продаже он обойдётся в 10 800 рублей. В Сети считают, что это заявление ложное, поскольку бюджетные смартфоны с такими характеристиками стоят в районе 6-7 тыс. рублей.