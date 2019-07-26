Facebook крадёт идеи у Telegram! Планируется выпуск особого приложения для ПК

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Приложение будет иметь расширение для всей продукции Facebook, включая Messenger, WhatsApp и Instagram.

Ещё в 2015 году Facebook создали веб-приложение для WhatsApp при помощи которого можно пользоваться приложением с компьютера. Однако данное приложение не работало без помощи телефона с постоянным доступом к интернету. Компания обещала в скором времени исправить данную погрешность и предоставить возможность своим пользователям использовать весь потенциал приложения без сторонних средств. И вот, долгожданное обновление, по заявлению инсайдера WABetaInfo, должно выйти уже в ближайшее время.

Новое обновление позволит пользователям не расходовать батарею нескольких устройств и без помощи телефона, на ПК устанавливать связь со своими контактами. Предполагается, что приложение будет работать по принципу Telegram.

Ранее все критиковали ВКонтакте и его создателя за то, что он крадёт идеи у Facebook. Теперь же выходит так, что сами Facebook создают приложение по принципу наработок Telegram разработанной тем же создателем (Павлом Дуровым).

Помимо масштабного обновления предполагается что в Facebook планируется выпуск особого приложения, которое объединял бы в себе несколько учётных записей. Считается, что приложение объединит в себе все учётные записи компании, а именно Messenger, WhatsApp и Instagram.