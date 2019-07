Экономия 840 рублей! Epic Game Store бесплатно раздают игры со Steam

Сегодня, 15:13

Сейчас на раздаче находится Moonlighter и This War of Mine, а после будет Alan Wake и For Honor.

Противостояние Epic Game Store и Steam продолжается, на этот раз в бесплатную раздачу к первым попали 2 игры. Это не просто обычные инди-игры, а культовые Moonlighter и This War of Mine, которые имеют весьма высокий рейтинг. Данные игры есть в магазине Steam со стоимостью по 420 рублей, а Epic Game Store раздают их бесплатно. Таким образом экономия для пользователей составит 840 рублей.

Moonlighter является игрой в жанре action-RPG с элементами rogue-lite про отважного торговца, который мечтает стать героем. В Steam игра имеет рейтинг «очень положительный».

This War of Mine является своеобразным симулятором выживания, локацией которого является осаждённый город, а персонажами - его жители. В Steam имеет оценку «крайне положительный».

Данные игры можно добавить в библиотеку до 2 августа, а после в раздачу вступит следующая партия игр. Этими играми будут For Honor и Alan Wake, которые не менее известны, а первая ещё имеет мультиплеер. Ранее на раздаче была небезызвестная игра Limbo.

В Steam же сейчас действует традиционные скидки по поводу QUAKECON. Таким образом происходит противостояние раздачей бесплатных игр со скидками. Данными раздачами Epic Game Store лишают Steam прибыли на эти игры в ближайшее время. Это хоть немного навредит Valve на фоне рекордных сборов в фонде The International 2019, которые уже превысили 30 000 000$.