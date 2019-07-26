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Компания планирует «устранить» приложение, собирающее гео-данные пользователей, также, как и они.

Компания Facebook уже давно фигурирует в различных скандалах, связанных с утечками персональных данных пользователей. Так, на днях закончилось дело о прошлогоднем инциденте и теперь Facebook обязана выплатить $5 млрд правительству США.

Однако компания и не думает переставать собирать личные данные пользователей и всячески устраняет конкурентов, пытающихся заработать на этом. На днях Facebook «спалился» в слежке за пользователями Instagram, проявив интерес к приложению Who’s in Town.

Независимый разработчик создал приложение, позволяющее отслеживать местоположение пользователей Instagram (принадлежащей Facebook). Приложение сканирует фотографии пользователей и подробно отображает их маршруты на карте.

Instagram стал постоянным спутником для многих людей, любящих поделиться своими фото, однако люди не понимают, что в фотографиях содержится большое количество информации о них.

Эрик Барто, разработчик Who’s in Town, сообщил, что приложение использует исключительно открытые данные и не нарушает законов. Однако многие эксперты по безопасности считают, что это может быть использовано злоумышленниками.

Инсайдеры сообщают, что в Facebook уже заинтересованы в покупке данного приложения. По мнению ряда аналитиков, этой покупкой команда Цукерберга прикроет возможность таких слежек другими компаниями и сосредоточится на этом сама.

Цифровой гигант может использовать маршруты людей как для продажи властям США, так и для маркетинговых целей. Продажа данных клиентов компаниям, возле чьих офисов постоянно проходят их маршруты, поможет привлечь к ним внимание и поднять их продажи.

Facebook уже отслеживает сообщения людей и выделяет их интересы в них. Такие методы находятся на грани этики, поэтому на днях Минюст США и занялся антимонопольным расследованием против Facebook.