Новый iPhone 11 может получить Wi-Fi с частотой 6 ГГц

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Просьбу Apple выделить частоту 6 ГГц поддержали Google, Facebook, Microsoft.

Количество гаджетов с беспроводным соединением растёт огромными количествами, поэтому если владельцев собирается слишком много на ограниченном пространстве у всех пользователей начинаются проблемы с использованием устройств – они мешают друг другу, желая занять эфирное место для себя. Причём одинаковая частота связи не только у девайсов с Bluetooth, но и у Wi-Fi. И для пользователей наушников кратковременные сбои ещё довольно терпимы, а вот владельцам VR-устройств будет очень неприятно.

Чтобы бороться с этими проблемами, решили объединится технологические гиганты США и предоставить петицию о выдаче частоты 6 ГГц для коммерческих нужд. Эта частота чаще всего используется коммунальными службами, поэтому будут возможные препоны с их стороны – никто не хочет «бесплатных» проблем со связью. Однако, польза такой частоты действительно колоссальна.

В первую очередь, это возросшая пропускная способность сети – до 2 Гб, а этот показатель приближается к скорости 5G сетей. И такая скорость как раз отлично «зайдёт» для пользователей AR-VR устройств. И чтобы как-то договориться с коммунальщиками, в компаниях решили предложить использовать эту частоту для девайсов, которые будут в непосредственной близости друг к другу, например, в пределах нескольких метров. В таком случае все получат то, что им нужно: коммунальщики останутся на связи, а пользователи не будут страдать от разрывов связи даже в скоплении людей.

Вполне возможно, если петицию быстро примут, то Apple может добавить поддержку 6 ГГц Wi-Fi в свой новый iPhone 11, а там присоединятся Google, Samsung и прочие, что приведёт к распространению такого протокола быстро и по всему миру.