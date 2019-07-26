Камеру в iPhone 12SE замаскируют под яблоко

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Также бюджетник Apple избавится от «брови» и «украдет» подэкранную камеру, применяемую в Oppo.

iPhone 11 будут презентованы только осенью, но их дизайн уже подвергается критике. Известные инсайдеры сходятся в том, что новые смартфоны Apple получат «уродскую» тройную основную камеру, в квадратном блоке.

Такое решение выглядит крайне топорным и больше подошло бы подделкам, и похоже, что в Apple это понимают. Инсайдер слил предполагаемый вид следующего смартфона Apple — iPhone 12SE, камеру в котором замаскируют под фирменное яблоко.

По словам инсайдера, такое решение будет использовано только в младшей модели смартфона, так как спрятан будет только один фото-модуль. Флагманские iPhone обзаведутся механической камерой, которая, вероятнее всего, будет откидной и заменит собой селфи-камеру.

Чтобы спрятать камеру за логотипом Apple и защитным стеклом, инженеры используют технологию подэкранной камеры. Такая технология может быть «украдена» у ожидаемых смартфонов Oppo и Xiaomi.

Задняя крышка без лишних деталей придётся по душе фанатам Apple. Также iPhone 12SE лишится «брови» над экраном, ведь камеру и все датчики спрячут под дисплей.

Вероятнее всего, такие кардинальные решения стали возможны после увольнения Джони Айва, ответственного за сомнительный дизайн еще не вышедшего iPhone 11. Технология замаскированной камеры отлично подходит для того, чтобы освежить смартфоны и снова сделать их революционными.

Использовать такое решение в «бюджетном» iPhone 12SE целесообразно потому, что это самая продаваемая модель компании. На данный момент основная реклама Apple приходится именно на наиболее дешевый iPhone XR. Помимо этого, Apple пытается завоевать китайский рынок смартфонов, а сделать это с повторяющимися из года в год, дорогими смартфонами невозможно.