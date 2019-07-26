МТС продаёт iPhone XR со скидкой 12700 рублей перед провалом iPhone 11

Сегодня, 13:15

Маркетологи почувствовали приближение краха Apple и избавляются от старых iPhone.

На официальном сайте магазина МТС появились большие скидки на продукцию Apple. Не исключением стал и iPhone XR, который магазин продаёт со скидкой в 12700 рублей. Это связано со скорым выходом iPhone 11, а точнее с его провалом.

Скидки на продукцию Apple были созданы в надежде избавиться от старых моделей, которые после выхода нового iPhone могут не только упасть в цене, но и вовсе обесцениться. Компания Apple стала представлять слишком нестабильную политику и является серьёзной угрозой для реализаторов её продукции.

На данный момент рынок перенасыщен продукцией, которая превосходит показатели товаров Apple и стоят намного дешевле. Основным конкурентом iPhone 11 выступает Google Pixel 4, который опережает свое соперника по многим показателям.

В этом году компания Apple столкнулась не только с сильными конкурентами, но и повышенными налогами на комплектующие из Китая. Из-за экономической борьбы между США и Китаем, компании приходится сталкиваться с налогообложением в 25%, что способствует повышению цены на товар.

Акционеры Apple, прогнозируя провал компании стали продавать свои ценные облигации, что привело к временному краху акций Apple. Вследствии этого, маркетологи МТС посчитали необходимым избавиться от старых iPhone перед провалом новой модели.