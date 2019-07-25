Moto E6 получил ценник флагмана за небольшой апгрейд камеры

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Е6 стоит 150 долларов, а его более мощный предшественник около 100 долларов.

Бренд Motorola давно получил репутацию короля на рынке качественных недорогих смартфонов, а их разработки, например, Moto G, даже помогли получить долю рынка в среднем ценовом сегменте. Правда, не у всех поклонников бренда есть 250 долларов для приобретения нового девайса, поэтому для них специально выпустили Moto E6. Правда, получилось довольно странно.

Новинка призвана заполнить нишу недорогих смартфонов для людей, которые для приобретения устройства готовы выделить совсем небольшие деньги. Естественно, придётся сделать скидку на качество. Например, за свои деньги у Е6 полностью пластмассовый корпус, правда, какую-то часть тряски он вполне перенесёт. Экран на 5,5 дюймов с жидкокристаллической технологией, разрешением 1440х720 и соотношением сторон 18:9. В процессорном чипе задействовали Snapdragon 435 и в ОЗУ есть 2 Гб памяти. Этот дешёвый вариант процессора обеспечит должное быстродействие и поддерживает Android 9.0 Pie, однако, в том же Moto E5 Plus процессор такой же и ОЗУ больше, а стоит он не дороже Е6. Поддерживает «жизнь» аппарата батарея на 3000 мАч и это очередной провал – в Е5 был аккумулятор на 4000 мАч. Памяти тоже немного, но для повседневных нужд достаточно – 16 Гб и возможность расширения картой-памяти до 256 Гб.

13 Мп камера тоже довольно неказиста, правда, в Motorola смогли добавить пару полезных и популярных функций: помощь при съёмке при слабом свете и режим плашечного цвета.

В итоге, получается гаджет, который можно описать словами «дёшево, но сердито». В целом, для людей, осваивающих смартфоны или с ограниченным бюджетом, устройство подойдёт, но, опять же, за те же деньги проще купить E5 Plus, который будет мощнее этой модели. К тому же, в минусы можно записать факт, что у Е6 нет никаких аналогов, как было у Е5.