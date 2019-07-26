Microsoft переименовывает свои приложения

Сегодня, 03:00

Изменения коснутся Word, PowerPoint и Excel.

Компания сообщает, что «относительно скоро» пакет Office Online избавится от слова Online. Больше не будет Word Online и остальных офисных приложений. Отказ от Online имеет некоторый смысл.

Если, например, пользоваться Word через интернет, то очевидно, что использоваться будет Online версия. А вот с другой стороны это может вызвать путаницу в именах. Особенно, если вспомнить о потребности Microsoft в разделении настольных, мобильных и веб-приложений. В связи с этим переименование своих программ может привести к забавным коллизиям.

Тем не менее, компания заявляет, что веб-приложения «Офис для Интернета» будет использовать слово Online для внесения ясности в принцип работы платформы. Сейчас тряска Online будет применяться для самых известных программ компании: Word, PowerPoint, Excel, поэтому их именование можно встретить в 2 вариантах.