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Экран NEX 3 лишится всех вырезов, получит камеру под экраном и сохранит только верхнюю и нижнюю грань.

Известный инсайдер под ником IceUniverse опубликовал в своём Twitter-аккаунте одно крайне интересное фото. На снимке изображено закругленное внешнее защитное стекло, которое, по заявлениям инсайдера, будет покрывать дисплей смартфона Vivo NEX 3. На кадре видно, что стекло изогнуто под углом в 90° и способно обхватить переднюю и заднюю крышку смартфона, а также его боковые грани. Учитывая сложность работы со стеклом, оно не полностью цельное и имеет тонкую спайку по бокам.

This is the biggest leak today！ This is the screen glass of the vivo NEX 3 (probably the name). It is almost 90° curved, the mirror of glass and glass forms the outline of the phone, it is very symmetrical and perfect. pic.twitter.com/mP5Q1159lA — Ice universe (@UniverseIce) July 25, 2019

Также IceUniverse утверждает, что дисплей смартфона лишится «чёлки» и технических вырезов, а изогнутые стороны смартфона сделают соотношение экрана и корпуса равными 100:1. Изучившие данную информацию эксперты выдвинули гипотезу, согласно которой Vivo создает смартфон, полностью состоящий из единого дисплея, покрывающего всё возможное пространство.

Если посмотреть на разработки Vivo, то такой шаг будет вполне логичным. Компания выпускает крайне самобытные смартфоны способные удивить людей своим дизайном. Например, в смартфоне Vivo Nex Dual Display 2 дисплея расположенных на лицевой и задней крышке.

В данном устройстве была использована интересная технология совмещения основной камеры с дисплеем задней крышки, однако NEX 3 может пойти дальше и получить подэкранную камеру.

Vivo является братским брендом Oppo, который первым в мире показал технологию камеры спрятанной под дисплеем. Учитывая единых владельцев брендов можно считать, что NEX 3 получит такую камеру не только спереди, но и сзади.

Утечка оставляет очень много вопросов, но учитывая авторитет IceUnivers в мире инсайдеров, можно считать, что информация достоверна. Еще один смартфон Vivo — Apex 2019 показал, что наличие кнопок и рамок в смартфоне не обязательно, а управлять им можно с помощью касаний.

Учитывая все имеющиеся на данный момент разработки Vivo, можно понять, что компания долгие годы шла к тому, чтобы сделать полностью безрамочный смартфон, на 95% состоящий из единого дисплея. Конечно такой аппарат будет обладать повышенной хрупкостью, но порой за инновации стоит платить.