Vivo создает смартфон, полностью состоящий из единого дисплея

Экран NEX 3 лишится всех вырезов, получит камеру под экраном и сохранит только верхнюю и нижнюю грань.

Известный инсайдер под ником IceUniverse опубликовал в своём Twitter-аккаунте одно крайне интересное фото. На снимке изображено закругленное внешнее защитное стекло, которое, по заявлениям инсайдера, будет покрывать дисплей смартфона Vivo NEX 3. На кадре видно, что стекло изогнуто под углом в 90° и способно обхватить переднюю и заднюю крышку смартфона, а также его боковые грани. Учитывая сложность работы со стеклом, оно не полностью цельное и имеет тонкую спайку по бокам.

This is the biggest leak today! This is the screen glass of the vivo NEX 3 (probably the name). It is almost 90° curved, the mirror of glass and glass forms the outline of the phone, it is very symmetrical and perfect. pic.twitter.com/mP5Q1159lA