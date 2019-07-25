Galaxy Note 10 использует искусственный интеллект для обработки фотографий

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«Заморачиваться» с настройками светочувствительности камеры больше не придётся.

Дата премьеры Galaxy Note 10 всё ближе, поэтому Samsung рекламируют как могут. Сейчас рассказали об искусственном интеллекте, занимающимся пост-обработкой фотографий. Перед этим было объявлено о новой камере с 3 линзами, а чуть позже рассказали о датчике ToF – Time-of-Flight. Служит новый датчик для удаления артефактов, возникающих при движении объектов в поле камеры. Имеет радиус действия 400 см.

А вот дальше начинается работа для искусственного интеллекта. Это даже официально запатентовали. Имеются 2 патента по светочувствительности камер: умное-ISO и ИИ-ISO. Во втором случае фаблет самостоятельно отрегулирует настройки чувствительности изображения в зависимости от освещения и пользователю станет намного проще. Корейская компания даже пошла чуть дальше и позволила сохранять настройки для будущего использования.

Во время 3 грядущих презентаций технологических гигантов, Samsung, Google и Apple все их флагманы будут обладать собственными уникальными способностями камеры, однако датчик ToF есть только у корейского флагмана.