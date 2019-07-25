«Продать пока не поздно»: Samsung хотят аккуратно сбыть Galaxy Fold

Сегодня, 18:02

Продажи будут локально-ограничены, но список магазинов не разглашают.

Samsung никак не хотят позабыть о своём провале с Galaxy Fold. На этот раз, правда, решили по-умному проблему решить и поиметь хоть какую-то прибыть с проваленной разработки. Для этого товарищи корейцы организуют официальную продажу складного смартфона, но в ограниченных магазинах. С такой возможностью можно будет и телефоны распродать, и скрыть какие-то ошибки от пристального внимания общества. Так сказать, продают, пока не поздно, а то там «складные» конкуренты на пятки наступают и они-то точно не допустят таких грубых ошибок.

Правда, в пользу того, что складным смартфоном действительно занимаются и хотят как-то улучшить пойдут сведения об изменении дизайна. Защитный слой экрана теперь заканчивается за лицевой панелью, что предотвратит намеренное снятие, шарниры более защищённые от попадания в них мусора, под дисплей добавили дополнительные металлические слои для укрепления и уменьшили пространство между корпусом и шарниром. Также заявили в Samsung о работе над адаптацией существующих приложений под уникальные характеристики девайса.

В сухом остатке получается, что складное будущее опять отодвигается. Это правильно, ведь новинку лучше отодвинуть на полгода и аккуратно протестировать перед сбытом, хотя бы для того, чтобы не сесть в лужу. Этим конкуренты непременно воспользуются и моментально захватят рынок себе.