Huawei Mate 30 устроит революцию в мире камер

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Вместо топовой технологии камеры-перископа в смартфоне увеличат количество главных камер.

Сейчас смартфоном с 2 камерами никого особо не поразишь. Даже 3 камеры камеры будут смотреться органично, если это, конечно, не iPhone 11 со своим довольно странным дизайном. Наоборот, нынче очень модно покупать девайсы с упором на камеру, так называемые камерофоны, для создания качественных фотографий и видео. Вестимо поэтому в Huawei решили в новый флагман поставить 2 главные камеры с дополнительными линзами. Напомним, сейчас стандартным считается объектив из 1 главного «глаза» и 1-2 дополнительных для создания более качественной картинки.

Для более «консервативных» покупателей компания выпускает Huawei P30, где используют камеру-перископ. Впрочем, такое построение камеры тоже довольно инновационное и его тоже будут испытывать «в поле». Однако, революционные процессы в мире камер может устроить именно Mate 30. Дело в том, что сейчас есть главная камера, на которую «вешают» дополнительные линзы для разных манипуляций с фотографией. По сути, здесь больше 3, может быть 5, дополнительных объективов не разместить из-за нехватки места и отсутствия запросов для такого количества камер сейчас. В Mate 30 разместят 2 главные камеры, на которые можно будет «навесить» свою группу дополнительных камер. С этой стороны такая технология выглядит интереснее, ведь можно разместить целую «батарею» камер и снимать, возможно, 5 видео одновременно.

Вполне возможно, Huawei хочет подготовить лично себе дорогу в мире камер, которая послужит альтернативой текущим дизайнам и, скорее всего, станет их фирменным знаком. Известно лишь то, что в камере будет сенсор Sony IMX600, над которым работают обе компании сообща. Точных характеристик нет, но предполагается, что релиз смартфона будет ближе к концу года.