Наушники Bose по цене б/у автомобиля разочаровали меломанов

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BOSE NC 700 за изменения в дизайне требуют 36 тысяч.

На рынке беспроводных наушников появилось долгожданное обновление моделей BOSE. Многие пользователи жаловались, что компания застряла в прошлом, когда главный конкурент из Sony из года в год совершенствует свою продукцию. И вот все поклонники Bose увидели новинку — BOSE NC 700, и сразу разочаровались. Главной придиркой стала непомерно высокая цена за комплект — около 36 тысяч рублей. При такой цене, качество звучания оставляет желать лучшего. Совсем плохим его назвать нельзя, ведь известная специализированная компания по реализации звукового оборудования не может создать откровенно «халтурный» товар, но устройства с подобным уровнем появились на свет еще 5-6 лет назад, и сейчас практически потеряли всю актуальность. Единственной настоящей особенностью гарнитуры является современный дизайн, за который, видимо, и требуют баснословную сумму.

С выходом новинки большинство пользователей беспроводной гарнитуры обратили внимание на аналогичные предложения от других компаний. Особое внимание меломанов привлек комплект наушников от Sony WH-1000XM3, которые стоят на 10 тысяч дешевле и звучат во много раз лучше. Платить цену неплохого б/у автомобиля за плохо звучащие наушники в 2019 году никто не будет, что и сделали покупатели. Новинку приобрели поклонники продукции Bose, желающие получить долгожданную современную гарнитуру, и блогеры, снимающие восторженные либо разоблачительные обзоры. Простые поклонники музыки оказались крайне разочарованными «новинкой» от известной компании.