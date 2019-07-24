Связной навязывает клиентам выгодные для себя смартфоны

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Такой вывод можно сделать из «накрученной» статистики на сайте компании.

Как сообщает компания «Связной-Евросеть» за первые шесть месяцев 2019 года самым покупаемым смартфоном с одной камерой стал смартфон Honor 7A 16GB. Его стоимость составляла 11700 рублей (как написано на сайте). В устройстве установлена основная камера с фазовой автофокусировкой. Она получила 13-мегапиксельный сенсор и функцию быстрой фокусировки. Есть мощная вспышка и HD-разрешение.

Компания объяснила, что 53% людей смотрят на смартфоны с одинарной камерой, а фаворитом в данной категории является именно Honor 7A.

Среди смартфонов с двойной камерой, что составляет 33% от продаж в «Связной-Евросеть», выбирают Samsung Galaxy A7 64GB (23250 рублей).

Данная статистика крайне сомнительная, так как выбраны не самые топовые модели. Тот же Xiaomi Mi Max 3 при стоимости в 15000 рублей имеет двойную камеру с 12 и 5 Мп, возможностью снимать в 4К разрешении и 64 Гб памяти.

Логично предположить, что компания «накручивает» статистику ради того, чтобы большинство людей покупали данные смартфоны. Получается, что «Связной-Евросеть» навязывает клиентам выгодные для себя смартфоны.

Все это происходит потому, что более популярные устройства начинают покупать чаще. Потому прежде чем купить необходимый устройство, стоит просмотреть на рынке все возможные варианты, и выбрать для себя подходящий. Не стоит доверять многим компаниям.