Xiaomi представили «убийцу» MacBook – RedmiBook 14

Сегодня, 20:15

Лэптоп толщиной в 17 мм получил процессор Intel Core i5 и металлический корпус.

Сегодня дочерний бренд Xiaomi представил новый компактный ноутбук — RedmiBook 14. Ноутбук отличается высокой производительностью в лаконичном корпусе. При этом его стоимость значительно ниже, чем у моделей конкурентов. По мнению экспертов, Xiaomi представили «убийцу» переоцененного MacBook — RedmiBook 14 выгодно отличается от заокеанского соперника.

В основе китайского ноутбука лежит чип Intel Core i3-8145U 8-го поколения с максимальной частотой в 3,9 ГГц. Также за быстродействие отвечает 4 ГБ оперативной памяти, а для хранения информации предусмотрен SSD-накопитель на 256 ГБ.

В отличие от сравнимого MacBook Pro, RedmiBook 14 оснастили 14-дюймовой матрицей, заключённой в тонкие рамки (5,7 мм), которые обусловили компактность. При этом конструкторам удалось сохранить массивный тачпад и полноценную клавиатуру. Всё это заключено в металлический корпус, максимальная толщина которого составляет 17 мм.

Ещё одним преимуществом RedmiBook стал полноценный набор разъёмов: один HDMI, два порта USB 3.0 и один «медленный» USB 2.0. Ёмкость аккумулятора пока не озвучили, но известно, что на одной зарядке устройство может проработать до 10 часов, а половину аккумулятора можно восполнить всего за 34 минуты.

В Китае RedmiBook 14 доступен за 3200 юаней (465 долларов), что на порядок дешевле Apple MacBook Pro в «минимальной» комплектации, который обойдётся в 1700 долларов. По мнению экспертов, этого хватит для занятия ниши бюджетных имиджевых аппаратов, которую Apple игнорирует.