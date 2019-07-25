Microsoft слили одно из ключевых изменений осеннего обновления Windows 10

Сегодня, 03:30

Компания перепутала адреса сотрудников, проводящих внутреннее тестирование, с участниками программы Windows Insider.

Пользователи, участвующие в партнерской программе Windows Insider, получили неожиданное обновление для 32-разрядной версии Windows 10. Еще больше они удивились, когда увидели ряд изменений, среди которых наиболее выделялось полностью переработанное меню «Пуск».

В новом меню компания воплотила наработки из предыдущих версий, модернизировав их. Так, из «Пуск» исчезли живые плитки, а появился список всех установленных программ, пункт «Недавние», и рекомендации, которые просчитываются из интересов пользователя.

Новинку смогли опробовать не так много человек, но этого хватило для бурного обсуждения грядущего осеннего обновления для Windows 10. В Microsoft спешно объяснили, что ничего они не слили, и никаких утечек не было. Оказия произошла из-за ошибки оператора, разославшего версию обновления, предназначенную лишь для внутреннего тестирования, участникам программы по бета-тестированию новинок Windows Insider.

Новость вызывает больший интерес, если вспомнить более раннюю информацию о будущем Windows 10. По сообщениям из внутренних источников, осеннее обновление будет последним для «десятки», содержащим множество ключевых изменений и нововведений. Дальнейшая судьба бренда «Windows» не разглашается, но некоторые сотрудники Microsoft сообщили, что в компании не существует проекта под названием «Windows 11».