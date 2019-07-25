Huawei заставил США отменить санкции и извиниться

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Android всё же останется на китайских смартфонах, а Hongmeng будет использовать для смарт-гаджетов.

Торговая война США и Китая продолжает толкать прогресс вторых. Почему-то в Штатах считают, что всё высокотехнологичное производство у них, поэтому можно буянить как заблагорассудится. Так решил Дональд Трамп, президент страны, и наложил санкции на Huawei, мол, они угрожают национальной безопасности.

Ответ последовал чуть позже. В сети появились сначала слухи, а затем и официальное сообщение от компании. Они разрабатывают свою собственную операционную систему Hongmeng. Почти сразу её окрестили «убийцей Android», мол, Китай опять посмотрел на работающий объект, выяснил как он работает, понял как улучшить и выпустил лучшую версию и намного дешевле. Видать в Google этого испугались и заставили США отменить санкции. Так они, наверное, извинялись за то, что «наехали» не на того.

Извинения были приняты, судя по дальнейшим действиям руководства компании. Там сообщили, что Hongmeng OS не предназначена для смартфонов и ориентирована на промышленность и «интернет вещей». Поэтому большая постоянно растущая доля рынка для Android и Google спасена. Правда, Huawei и процессоры начинают производить. Пока что сотрудничество с Qualcomm продолжают, но при возможном следующем таком «взбрыке» от США, в китайской компании могу попросту отказаться от всех технологичных американских устройств и спокойно производить их у себя.