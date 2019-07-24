Xiaomi займется производством «технологий будущего»

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Бренд Redmi покорит рынок телевизионных устройств, а Xiaomi займется разработкой прорывных инноваций.

Недавно компания Xiaomi стала лидером по продажам телевизоров в Китае. С этим достижением руководство компании поздравил глава дочернего бренда Redmi Лю Вейбинг. В тоже время, хитрый глава разместил на своем аккаунте в соцсети опрос стоит ли им самим начать выпускать телевизионные устройства на мировом рынке.

Большинство пользователей не придали значения или не приняли всерьез пост от Лю Вейбинга, но более подкованные сразу уловили волнительные нотки. Все дело в том, что обычно анонсы руководства компании, в том или ином смысле, сбываются, и данный опрос стоит воспринимать не просто, как хохму от руководства, а вполне реальный бизнес-план. Некоторые эксперты также считают, что Redmi сможет покорить рынок бюджетных телевизионных устройств, выпуская фирменную и доступную продукцию. Бренд уже занимается реализацией бытовой техники, потому нет причин сомневаться в появлении новых телевизоров Redmi.

Более волнующим является будущее материнской компании Xiaomi. После создания отдельного бренда Redmi, принявшего на себя разработку и реализацию бюджетных товаров, главная компания взялась за флагманские гаджеты с высокой стоимостью. Эксперты считают, что освободив себя от лишних затрат, Xiaomi спокойно займется исследованием и производством прорывных технологий для эксклюзивной продукции. Таким, к примеру, может стать безрамочный телевизор или улучшенные технологии передачи 3D изображения, что привнесет неоценимый вклад в развитие технологического будущего.

Точную информацию следует ожидать от самих компаний, но некоторые пользователи уже намерены увидеть новый телевизор будущего, способный поддерживать голографическую передачу изображения, которую на днях презентовали сотрудники Microsoft.