Apple всех обманули с дизайном нового iPhone 11

Сегодня, 16:07

Компания намерено «слила» в Сеть дизайн нового смартфона, чтобы на осенней презентации потрясти аудиторию.

В Сети появились первые обзоры неофициальных макетов грядущего iPhone 11. Некоторые известные YouTube-блогеры осветили данное событие, и результат их удивил. Дизайн и заявленные характеристики устройства едва отличаются от предыдущей модели iPhone X. Единственным существенным отличием стало добавление модных нынче тройных камер, которые скрыты под затемненным стеклом. Несуразный квадрат на тыльной стороне еще с первых утечек удивил и разочаровал пользователей.

Apple изменят конечный дизайн и на осеннем релизе мир увидит совершенно другие смартфоны, сообщают некоторые эксперты. По их словам, Apple всех обманули и намерено вогнали в негатив новым дизайном, чтобы после официального представления линейки 2019 года, громко ворваться на рынок смартфонов и повторить успех iPhone XR. Лишь это, по их мнению, может правильно урегулировать сложившуюся ситуацию, никаких других вариантов нет, ведь в компании работают именитые и опытные дизайнеры, которые не могли допустить настолько серьезную промашку.

Но не все представители сети настолько позитивно мыслят и ждут от Apple подобного рекламного хода. Большая часть пользователей считает, что в продаже появится iPhone 11 именно с текущим дизайном, что, вероятнее всего, еще больше поднимет продажи iPhone XR и iPhone 7, которые являются лидерами среди «яблочных» смартфонов.