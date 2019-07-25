Эксперт назвал ТОП-5 приложений для iPhone

Сегодня, 00:13

В список лучших вошли: Fantastical 2, Safari, Dark Sky, Find My iPhone, Waze.

Если iPhone недавно приобретён, то на нём нет важных или просто полезных приложений, облегчающих жизнь. Конечно, стандартные программы тоже хороши, но они не всем подходят или не нравится их какая-то часть. Да и скучные они, если быть честным.

Поэтому регулярно создаются топы приложений, где можно найти список с описанием функций и возможностей программ. Вот и появился ещё один список лучших и полезных приложений для смартфона от Apple от эксперта. Названные приложения будут не хуже своих встроенных аналогов.

Find My iPhone. Отличное приложение, которое позволит сохранить свои инвестиции в ценную технику. Если хозяин невнимательный или отличается забывчивостью, то ему подойдёт идеально. С его помощью можно отследить текущее местоположение девайся и даже получить звуковое уведомление по нахождению. К тому же, отслеживание работает и с другими устройствами купертиновцев.

Waze. Приложение для навигации. Помимо стандартного прокладывания маршрута отличается в лучшую сторону возможностью отслеживания пробок на дорогах в реальном времени, также учитывает ремонт дорожного покрытия и изменения дорожных знаков. Отличная программа для автомобилистов, которые сообща обновляют информацию.

Safari. Браузер от компании Apple, который в 2019 году занял 2 место по числу пользователей в мире. Удобная возможность исследования интернета, много возможностей по работе с информацией и веб-страницами, хорошая персонализация и поддержка автозаполнения форм.

Dark Sky. Хорошая программа для путешественников, любителей погулять и прочих людей, выходящих на природу. С помощью геолокации приложение узнает местоположение владельца и подсказывает самую точно погодную информацию. Расскажет о скорости ветра, влажности воздуха, наличии облаков, давлении и о возможных осадках. Даже прогнозы на начало и конец осадков предлагаются.

Fantastical 2. Это один из лучших календарей в AppStore. Огромные возможности по созданию событий и напоминаниях, синхронизация с социальными сетями, интересный дизайн. Плюс хорошие возможности по управлению виджетом: размеры, местонахождение и прочее.

Не следует забывать о растущих сегментах AR и VR. Сейчас, конечно, приложений для них особо нет, всё больше для управления действующими гаджетами, но технологии уже подходят к возможности создания программ для большого круга пользователей.