Смартфон Asus ROG Phone II – «убийца» OnePlus 7 Pro за 80000 рублей

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Устройство с лучшим экраном и самым быстрым процессором на рынке подойдёт не только геймерам.

Официальная презентация геймерского смартфона Asus ROG Phone II состоится в сентябре на IFA 2019 — тогда же будут раскрыты все характеристики и объявлены цены. Но уже сейчас ясно, что конкурентов у ROG Phone II нет. Эксперты предположили, что игровую новинку оценят не только геймеры.

Asus ROG Phone II — это первый смартфон на новом чипсете Snapdragon 855 Plus, что означает лучшую производительность среди конкурентов. Так, частота процессора составляет 2,96 ГГц, чего с избытком хватит на все существующее приложения и ресурсоёмкие игры. Это дополняет 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ — тот случай, когда больше и не надо.

Дисплей устройства, на первый взгляд, соответствует большинству флагманов — AMOLED-матрица с диагональю в 6,6 дюйма, покрытая защитным стеклом Gorilla Glass 6, но использование смартфона показывает, что это лучший дисплей. Так, экран ROG Phone поддерживает частоту обновления в 120 Гц, благодаря чему изображение на экране максимально плавное — как в интерфейсе, так и в играх или при просмотре видео. Время отклика матрицы составляет 1 мс, а сенсора — 0,49 мс, что тоже является рекордом. Единственный минус — пока лишь одна игра поддерживает подобный стандарт.

Мощное «железо» питает аккумулятор на 6000 мАч, который обеспечивает до 2,5 дня эксплуатации в щадящем режиме, или 7 часов беспрерывной игры. К слову, длительной игре способствует и система охлаждения с воздуховодом, которую можно дополнить навесным кулером. Если вам нужен производительный смартфон с мощной батареей, то альтернатив ROG Phone II пока нет.

Ещё одним преимуществом новинки стал звук: под массивной рамкой корпуса расположилась пара стереодинамиков с поддержкой DTS:X. Их мощность пока неизвестна, но, в сравнении с «эталонным» iPhone XS Max, Asus звучит громче и качественней.

Естественно, заоблачные параметры привели к компромиссам. Так, устройство весит 240 грамм, что не всегда удобно. Покупателей, которые выберут устройство не для игр, а ради производительности и автономности, может смутить дизайн: трёхцветная подсветка и «рассекающая» корпус линия охлаждения вряд ли привлечёт взрослую аудиторию. Вторым аспектом станет цена — её пока держат в секрете, но спецификации устройства намекают на то, что ROG Phone II будет стоить около 1200-1300 долларов.

Резюмируя, смартфон Asus ROG Phone II — это полноценный «убийца» OnePlus 7 Pro и Huawei P30 Pro за 80000 рублей. Если учесть, что конкуренты до 4 квартала 2019 года не анонсировали устройства на Snapdragon 855 Plus, то новинка долго останется единственной в своём роде. Учитывая дисплей и аккумулятор, ROG Phone II может привлечь широкую аудиторию, которой дизайн устройства покажется уместным.