Apple выпустит самый дорогой MacBook Pro в истории компании

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$3000 – стартовая цена 16-дюймовой новинки в минимальной комплектации.

Пока что такая стоимость никак не объясняется аналитиками, но они уверены в прогнозах, как и в том, что ожидать пополнение семейства MacBook Pro стоит уже в этом году. И скорее всего это произойдёт на ежегодной осенней презентации Apple, где публику будут ждать и другие громкие обновления вроде iPhone XI.

Также предполагается, что грядущий ультрабук компании получит новый, переосмысленный дизайн, что вызвало у пользователей неподдельный интерес. Ведь если это произойдёт – мир буквально увидит хоть что-то новое за несколько поколений «яблочных» ноутбуков. Видимо Джонни Айв перед уходом решил задать новый вектор развития эстетики устройств Apple.

Последние, к слову, никогда не отличались дешевизной, так что новая модель вполне претендует на звание самой дорогой в истории компании. Однако помимо дисплея с разрешением 3072×1920 пикселей, никаких официальных данных о продукте пока не известно. Вполне возможно, что он получит куда более интересное «железо», чем у предшественников, а может быть даже и новые фишки. В Apple ведь так любят ежегодно представлять широкой аудитории очередные инновации.