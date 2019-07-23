WhatsApp увеличит количество пользователей для слежки

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Приложение доступно для устройств на KaiOS, разработанной для управления с клавиатуры.

В 2017 году на рынок вышла операционная система KaiOS, которая стала промежуточным звеном между устройствами на Android и кнопочными телефонами с закрытым ПО. Её преимуществом стала возможность установки сторонних приложений на простые телефоны без сенсорного экрана. Как стало известно, Facebook выпустил версию мессенджера для KaiOS.

Мессенджер WhatsApp является одним из самых распространённых приложений для общения на Android и iOS. Но многомиллионные прибыли никак не влияют на безопасность пользователей — мессенджер регулярно оказывается в центре скандалов, связанных с конфиденциальностью. Так, в мае эксперты обнаружили, что с помощью звонка на мессенджер злоумышленники устанавливали шпионское ПО, а в начале года создатели программы сами сознались в слежке. Речь идёт о новом алгоритме, который будет сортировать список контактов на основе «востребованности» — иначе говоря, после определения контактов, с которыми пользователь чаще общается. А если учесть, что Facebook часто «теряет» пользовательскую информацию, алгоритм может поставить под угрозу миллионы пользователей. Напомним, весной данные для входа в учётные записи 150 тысяч пользователей Facebook стали известны всем сотрудникам офиса компании — файл с паролями хранился в незашифрованном виде.

Единственным способом обезопасить свои личные данные остаётся отказ от ряда приложений. Многие пользователи до сих пор используют кнопочные телефоны, так как их простота исключает стороннее управление или «заражение» вирусным ПО. Отчасти, для подобных пользователей была разработана KaiOS. Правда, наличие программ, скомпрометировавших себя, на этой платформе подрывает доверие к «кнопочному Android».

По мнению экспертов, разработка WhatsApp для новой платформы увеличит количество пользователей для слежки, так как устройства на KaiOS постепенно завоёвывают рынок. Так, сейчас выпускается более 30 моделей телефонов, которые пользуются устойчивым спросом. Всё это делает KaiOS бесполезной системой, единственным преимуществом которой является отсутствие большого сенсорного экрана, «поедающего» батарею.