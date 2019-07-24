«Слитые» характеристики Samsung Note 10 хуже средне-бюджетного Honor 9X Pro

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Такими темпами Samsung потеряет не только первенство, но и преданных фанатов.

Не успели в Сети появиться «слитые» характеристики грядущих новинок линейки Note от Samsung, как публика начала высказывать массовое недовольство. Причиной такой негативной реакции стала не только сама утечка, предполагающая довольно посредственные, в сравнении с возможной стоимостью, параметры, но и удачно совпавшая презентация новых средне-бюджетных смартфонов Honor.

Так, топовая версия Honor 9X Pro оказалась во многом лучше младшей версии Note 10, при том что обойдётся первая в $350. Будет у них и много общего вроде тройной основной камеры, объёмов внутренней и оперативной памяти, по 256 и 8 Гб соответственно, Full HD+ разрешения, но вот некоторые отличия далеко не в пользу дорогостоящего флагмана.

Например, диагональ дисплея бюджетного аппарата из Поднебесной составляет 6,59 дюйма, а кореец получит всего 6,3. Да, матрица у последнего наверняка будет приятнее, хоть Японцы и вставляют палки в колёса, но она тоже не слабо повлияет на ценообразование.

Время автономной работы 9X Pro также будет немного лучше непрямого конкурента, так как ёмкость его батареи составляет 4000 мАч, в противовес ожидаемым 3500 мАч у неанонсированной новинки. За такой разрыв стоит винить фирменный стилус S Pen, занимающий непозволительно много места, лишая инженеров некоторых возможностей.

Большим разочарованием станут модели Note 10 на базе Snapdragon 855, так как синтетические тесты доказывают преимущество Kirin 810 в производительности, а значит – бюджетник будет лучше топового устройства некогда лидирующего производителя. И если все утечки окажутся правдивыми, то для Samsung это станет фиаско.