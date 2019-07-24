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Смартфон вместо экшн-камеры и фотоаппарата — преимущества и недостатки.

Ещё несколько лет назад камерофоны «похоронили» класс компактных фотоаппаратов — качества съёмки смартфонов было достаточно для бытовой фотографии. Флагманы 2019 года снова подняли планку, наделив смартфоны новыми системами стабилизации, оптическим зумом и алгоритмами постобработки изображений. Ряд авторов уже считают, что смартфон может стать альтернативой любительской камере, которую он сможет даже превзойти. Эксперт назвал ТОП-5 флагманов, которые лучше «зеркалки».

Huawei P30 Pro

Несмотря на санкционное давление Huawei остаётся технологическим лидером в отрасли. Основная камера флагманского смартфона P30 Pro получила модуль с матрицей в 40 МП и широкоугольным объективом, ультраширокую камеру на 20 МП и телефото объектив на 8 МП. Это дополнено алгоритмами обработки изображений, которые позволяют получить хороший кадр даже в темноте, а «честный» оптический зум в 5х позволит зафиксировать объекты на удалении. В отдельных «дисциплинах» этот смартфон проигрывает конкурентам, но совокупность параметров делает его сбалансированной заменой камере.

Google Pixel 3

Смартфоны американского бренда славятся «чистой» системой Android, а третья генерация, среди прочего, получила одну из лучших мобильных камера. В Google решили пойти против «моды», установив единственный модуль основной камеры — с матрицей на 12,2 МП и диафрагмой f/1.8 28 мм. Эти параметры обуславливают высокую светочувствительность, которая делает Pixel 3 лидером ночной съёмки. Более того, алгоритмы обработки фотографий делают снимки с разрешением в 12 МП более детальными, чем кадры с 40-МП камеры

Huawei P30.

Honor 20 Pro

Устройство от суббренда Huawei во многом опирается на решения «старшего» Huawei P30. Здесь также установлена основная камера с тремя модулями (38 МП+16МП+8 МП) и ToF-датчиком. Телеобъектив обеспечивает оптический зум 3х, который дополняет оптическая стабилизация. Объектив основной камеры отличается светочувствительностью ISO 240, 800 с диафрагмой f/1.8, что позволяет получить изображение даже в полностью тёмной комнате. Правда, качество ночной съёмки уступает смартфонам Huawei и Google — но Honor 20 Pro на порядок дешевле.

Sony Xperia 1

Ни для кого не секрет, что большинство топовых смартфонов оснащены датчиком изображения Sony IMX586, который считается одним из лучших. Такой же датчик получил флагманский аппарат Xperia 1 — три объектива с матрицами по 12 МП снимают на уровне конкурентов, но преимущества японского аппарата в ином. Так, Xperia 1 демонстрирует лучшее качество видеосъёмки в формате 21:9. Более того, ПО Sony минимально вмешивается в кадр, оставляя естественную цветопередачу, которую можно отредактировать вручную. Главный минус аппарата — его автономность: аккумулятор на 3330 мАч не располагает длительной съёмке.

iPhone XS

Один из лучших камерофонов, характеристики которого отразились на цене — это самый дорогой участник рейтинга. Смартфон оснастили двойной камерой с 12-МП матрицами и объективами f/1.8 и f/2.4. Камера Apple оказалась лучшей в спортивной съёмке и для селфи. Также в камере XS установлено лучшее ПО, которое устанавливало подходящие настройки без вмешательства пользователя. Единственным минусом стали перенасыщенные цвета.