FaceApp могут заблокировать в России из-за нового вируса-шпиона

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Теперь под угрозой не только фото, но и другая личная информация.

Не успело вернувшее былую популярность приложение FaceApp оправиться от скандала с использованием загруженных пользователями фото в коммерческих целях, как проблемы получили неожиданное развитие. Теперь активизировались и кибермошенники, использующие популярность «состаривателя» в собственных целях.

Специалисты ESET объявили о шквале поддельных приложений платной версии FaceApp Pro, захлестнувшем Сеть. Любители бесплатных продуктов становятся частыми жертвами фишинговых мошеннических схем, цели которых могут быть разными. Больше всего новой угрозе подвержены Android-устройств, которые заражаются назойливой рекламой или вовсе предоставить злоумышленникам доступ ко всем пользовательским данным.

Последствия нового обмана могут быть разными, включая эволюцию вируса-шпиона в нечто более зловредное, что повлечёт за собой блокировку оригинального приложения в России и ряде других стран. Заблокировать FaceApp могут и по другим причинам, так как политика конфиденциальности продукта вызывает много вопросов, на которые разработчики ответили выборочно и сжато.

«Шпионы» уже попали под подозрение американских силовых структур, хотя в команде Wireless Lab чётко дали понять, что российское приложение не предоставляет данные родной стране. Тем не менее облачные сервера расположены в Америке, а потому нельзя гарантировать полную защиту утечки данных. В то же время разработчики заявили, что никуда не передают и не продают пользовательскую информацию.