Эксперты назвали ТОП-5 советов, которые «продлят жизнь» ноутбуку

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Продлить «жизнь» устройства можно и без больших денежных вложений, главное понять источники угроз.

Открывают ТОП-5 внешние воздействия. При использовании ноутбука стоит помнить, что в руках деликатное устройство, реагирующее на малейшие повреждения. «Метание» его на диван или кровать, прикладывание силы для отсоединения какой-либо части, транспортировка в неподходящей таре неминуемо вызовут сбои в работе. Первое правило — банальная аккуратность в эксплуатации.

Антивирусные программы и утилиты занимают особое место в ТОП-е. Существуют единицы бесплатных программ, которые способны хоть как-то обеспечить безопасность ноутбука, несмотря на заверения авторов. Для действительно качественной защиты устройства придется либо найти в пучине настоящую антивирусную программу, либо заплатить за полную версию популярного ПО.

Важным пунктом эксперты назвали приобретение VPN-сервиса, который защитит приватность устройства. Они советуют именно потратиться на программу, ведь бесплатные версии ограничены в функционале и не могут обеспечить надежную защиту.

Не стоит забывать обязательный бэкап системы и загрузку данных в облако. Такие действия не просто продлят жизнь ноутбуку, но и сохранят нервы пользователя в случае неисправнойстей.

И завершает ТОП-5 советов ум пользователя. Одно неосторожное нажатие способно свести на нет все предыдущие потуги. К примеру, получив письмо от неизвестного источника или подозрительную ссылку, важно помнить в какое время мы живем. Неизвестные и подозрительные адреса можно проверить в поисковике и на форумах — найденная информация и отзывы сразу скажут кто по ту сторону монитора.