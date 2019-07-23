Отбились от народа: Huawei уличили в обмане пользователей

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Компания намерено скрыла реальные объемы поставок смартфонов, чтобы не лишиться финансирования.

Несмотря на заявления Huawei о безвредности санкций США, предпринятых в их адрес, на деле все оказалось куда серьезнее. Компанию уличили в обмане простого народа, принесенного в жертву ради сохранности финансовой составляющей. Авторитетные эксперты, провели собственное расследование, в ходе которого и схватили китайского гиганта за руку. По их данным, в Huawei серьезно выбились из плана поставок смартфонов, и теперь врут всем о его перевыполнении, заявляя об «избытке» в 10 млн устройств. Эксперты сразу разобрались в ситуации и пришли к выводу, что словом «устройства» компания завуалировала реальное положение вещей. Причиной всего стал страх упасть в глазах, но не обычных пользователей, а именитых инвесторов, которые с опаской смотрят на каждый новый шаг руководства компании.

Huawei действительно собрались серьезно противодействовать санкциям, в связи с чем стартовали разработки собственного ПО, открытия новых цехов и подписания контрактов, которые в общем должны были свести эффект блокады на нет. Однако все вышеперечисленное вышло компании в миллиарды долларов издержек, что сильно ударило по карманам инвесторов и отпугнуло потенциальных. Теперь каждое действие может стать фатальным для будущего Huawei, и она уже предприняла первые шаги к провалу. По причине спешки, созданной с целью достичь какого-нибудь весомого результата в поставках, компания жертвует качеством продукции. Ряд реализаторов устройств Huawei вынуждены ввести полный возврат средств покупателям за дефектные гаджеты.

Huawei решили не дожидаться потери финансирования и твердо намерены вернуть свои позиции на международной арене. Первым, и наиболее весомым, стало подписание 50 коммерческих контрактов с рядом восточных и европейских государств на внедрение на их территории мобильных сетей 5G. Это вывело китайского гиганта на первое место в мире, ближайшие конкуренты из Nokia имеют 43 подобных контракта. Успех в данной сфере связи и указ Дональда Трампа об ускоренном одобрении лицензий американских компаний для работы с Huawei, могут не просто вернуть китайскому гиганту прежние позиции, но и вывести его в безоговорочные лидеры.