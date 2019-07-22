Samsung представит дешёвый игровой ноутбук

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В Сеть попали характеристики Galaxy Space. Компьютер представят в 2020 году из-за Google Stadia.

Судя по всему, облачный игровой сервис Google произвёл сильное впечатление не только на пользователей, но и на другие компании. Начало появляться всё больше информации о грядущих бюджетных решениях на рынке ноутбуков, которые с запуском Stadia будут расходиться как горячие пирожки. Одним из таких продуктов будет ноутбук-трансформер Samsung Galaxy Space.

Его краткие технические характеристики засветились на Geekbench, из чего известно, что новая модель получит 8 Гб оперативной памяти и 8-ядерный процессор с частотой 2,84 ГГц. На данный момент это вся официальная информация, но уже можно сделать вывод, что работать ноутбук будет на базе Windows Lite OS, так как обозначенный процессор не может быть ничем иным как Snapdragon 855 от Qualcomm.

Эксперты утверждают, что стоит ожидать хорошую производительность для повседневного использования и работы, красочный дисплей и впечатляющие показатели автономности за счёт мобильного процессора и облегчённой операционной системы. Таким образом, публика получит отличный доступный аналог MacBook, который едва ли сможет что-то противопоставить и сразу же отправится на помойку.