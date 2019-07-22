Apple Watch можно выкидывать: Oppo работает над часами-трансформерами

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Apple Watch можно выкидывать. Компания работает над наручными часами, которые превратятся в полноценный смартфон.

Китайский бренд популярен своими смартфонами, а теперь они решили захватить ещё и рынок «умных» часов. В Сети появились рендеры предполагаемых смарт-часов от Oppo, которые сразу понравились интернет-сообществу своей инновационной идеей, позволяющей увеличить рабочую площадь экрана.

Запатентована концепция устройства была ещё в середине прошлого года и выглядит она многообещающей. Во-первых, целиком весь дисплей состоит всего лишь из трёх сегментов, удобно раскладывающихся в горизонтальном направлении. Его будет вполне достаточно, так как визуально он больше (хоть и уже), чем у смартфона с диагональю дисплея 5,5 дюйма. И не важно, будет он увеличиваться в сторону кисти или предплечья, это должно быть оптимально удобно.

Во-вторых, предлагается два варианта трансформации: раскручивание и раскладывание. Оба на фоне нынешних гибких дисплеев выглядят спорно, но к моменту, когда подобные часы смогут оказаться в серийном производстве, технология может качественно усовершенствоваться.

В отличие от похожего «наручного планшета» IBM с модульным дисплеем смарт-часы Oppo выглядят куда более аккуратно. Да, возможно восемь выдвигающихся экранов конкурента позволят производить большее количество действий, только вот будет ли этот процесс удобным? Планшет на запястье, ещё и управляемый одной рукой — на первый взгляд не самая удачная затея.

Если же говорить об Apple Watch, то они и вовсе отстают от современных новинок. Несмотря на свою функциональность, которая в полной мере раскрыта только в США, часы неоправданно дорогие, а взаимодействие с маленьким экраном удобно далеко не для всех. Тогда зачем выкидывать деньги на ветер, если можно дождаться более функционального и доступного гаджета?

Остаётся надеяться, что часы-трансформер, над которыми работает компания, увидят свет в обозримом будущем, задав новую планку для носимых устройств.