Пустыня в HD: Ремейк Red Dead Redemption может выйти уже в 2020 году

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Переосмысленный оригинал получит большую карту, расширенную историю и все фишки сиквела.

Слухи о грядущем ремейке первой части Red Dead Redemption появились на Reddit от одного анонимного пользователя, который якобы работает художником по окружению в Rockstar Games. Он заявляет, что ремейк получит чуть более дополненную и изменённую историю, которая позволит лучше связать обе игры серии, а игровая карта станет масштабнее. По его словам, туда не войдёт территория второй части, но вот пустыня будет гораздо больше.

Перекочуют в проект и новые геймплейные фишки сиквела, так что вполне стоит ожидать хороший интерактив в «живом» открытом мире, с кинематографичностью происходящего и вниманием к деталям. Фанатам уже не терпится посмотреть, как всё это будет выглядеть в HD.

Изначально релиз проекта планировался на десятилетие игры – 18 мая 2020 года, но анонимный пользователь утверждает, что он может выйти уже в конце 2020 или начале 2021 года. Виной переноса даты стали якобы найденные в игре ошибки, из-за которых 2/3 команды, работающей над Red Dead Online, перебросили на борьбу с ними. Отчасти поэтому в последней сейчас не так много обновлений. Подобный аргумент добавляет каплю правдоподобности такой громкой утечке.

Так как данная информация не является официальной, утечка не предполагает какой-то конкретики касательно поддерживаемых платформ. С большой долей вероятности игра выйдет на PlayStation 4 и Xbox One, если к тому моменту не появятся консоли нового поколения. Ну а на ПК до сих пор ждут выпуск второй части, и если он состоится, то ремейк первой также будет возможен.

Последнее, что сообщалось в утечке – разрабатывающееся дополнение к одиночной кампании Red Dead Redemption 2, запланированное на первый квартал 2020 года. Игровым персонажем всё ещё будет Артур, а само DLC будет сосредоточено вокруг пришельцев, на что намекает соответствующая пасхалка.