Google Stadia Pro станет полноценной консолью с ежемесячной раздачей игр

Сегодня, 17:21

Стоимость подписки составит 10$ в месяц.

Директор по продуктам, Андрей Дороничев, на сессии Reddit "Ask Me Anything" ответил на ключевые вопросы связанные со Stadia Pro. Дороничев заявил, что подписчики Stadia Pro получат весомое преимущество перед обычными пользователями и не будут разочарованы полученным функционалом. Владельцы подписки Pro получают потоковое вещание 4K / HDR для своих устройств, звук 5.1, эксклюзивные скидки и доступ к некоторым бесплатным играм. Бесплатной раздачей игр подписчики смогут воспользоваться только раз в месяц. Первой игрой для раздачи будет Destiny 2.

Андрей Дороничев обратил внимание на то, что Stadia Pro станет не «Netflix для игр», а полноценной консолью, как и её конкуренты Xbox Live Gold или PlayStation Plus. При этом данная консоль будет иметь больший спектр возможностей.

При выходе геймпад не будет поддерживать Bluetooth-аудио, но возможно будет запущена в будущем. Однако для начала пользователям придётся пользоваться проводными наушниками, в устройстве есть для этого классический разъём 3,5-мм.

Эксперты считают, что раздача бесплатных в Stadia Pro не столь важна, так как в основном все пользователи будут покупать продукт для более удобного доступа к эксклюзивным играм. Данная инициатив с ежемесячной раздачей игр выступает лишь как приятный бонус.