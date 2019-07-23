Google отбирает хлеб Amazon: Новый онлайн-магазин от поискового гиганта

Сегодня, 01:00

Компания не будет строить отдельные склады для товаров, а пойдёт по другому пути.

Концепция новой площадки немного отличается от того же Amazon, где можно купить практически всё, что угодно, не выходя из дома. Google не намерены реализовывать всё это собственноручно, а потому будут попросту перенаправлять пользователей на проверенных продавцов. Из собственной продукции поискового гиганта пользователи смогут приобрести только их гаджеты вроде «умной» колонки Google Home или смартфонов Pixel.

Сервис уже официально запустили в США, как одном из крупнейших потенциальных рынков, однако известно, что ранее он тестировался и во Франции, а значит стоит ожидать глобального запуска. Правда на этот счёт пока никакой информации нет. Тем не менее это уже не первый случай, когда компания отбирает хлеб других компаний, только вот успех Facebook социальная сеть Goggle+ повторить не смогла и 2 апреля 2019 года закрыла доступ к сервису с обычных аккаунтов.

И всё же новый онлайн-магазин имеет все шансы на успех, так как у него будет одно весомое преимущество – полная история поисковых запросов покупателя. Так им удастся подбирать и рекомендовать товары эффективнее конкурентов. Возможно у компании получится даже оккупировать какую-то популярную нишу.